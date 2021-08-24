Muslera & Nelsson

Kaptan Muslera, Victor Nelsson ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Öncelikle tabii ki hocamızı ve scout ekibimizi tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz güzel bir futbolcu kazandırdılar Galatasaray camiasına, Galatasaray formasına. Çok önemli bir futbolcu seyredeceğiz. Bugün de bunu hepimize gösterdi. Çok kaliteli bir defans oyuncusu. İnsani anlamda da çok iyi bir insan. Mutlaka burada çok başarılı olacaktır. Mükemmel bir ülkeye geldi. Misafirperver bir ülkeye, futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Victor’da çok şanslı burada olduğu ve Galatasaray formasını giyeceği için.”
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