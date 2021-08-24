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Terim'den Açıklamalar
Oyuna açıkçası 1-0 mağlup başladık. Son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geriye dönüşümüz iyi oldu. Özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık. Devrenin sonuna kadar baya gol kaçırdık. Esasında oyunu şöyle özetleyebiliriz; 75 dakika hangi düşüncemiz varsa, hangi planımız varsa onu iyi oynadığımızı düşünüyorum. İki santraforu ve Ömer’i alınca biraz daha değişik oynamaya başladık B planında. Esas A planımızda bol pozisyona girdik. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken; epeydir yan toptan duran toplardan gol atmıyorduk. Luyindama’nın golü geldi. Bugün kazanması gereken takım Galatasaray’dı. Öyle de oldu. 3 puan önemliydi. Bazı arkadaşlarımız jetlag oldu. Buradan İskoçya’ya, İskoçya’dan Giresun’a gideceksiniz. Danimarka’ya gideceksiniz ve bazılarının arasında 20, 30 derece sıcaklık farkı olacak. Saat farkı var. 3 günde bir oynuyoruz. Bizimle beraber oynayan diğer takımların da böyle sıkıntıları var. Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa, galibiyet onun hakkıdır demektir. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler. Pes etmemeleri lazım. Daha da iyi oyunlar oynayacağız. Bundan herkes emin olabilir. Bugünün 3 puanı, değerli bir 3 puan. Dediğim gibi bazen duran toplardan, bazen free-kicklerden ve kornerlerden gol olabilir. Mesele galip bitirebilmek. Bunu da büyük bir bölümünü iyi oynayarak, birçok korner attık. Birçok atak denedik. Şut attık. İlk yarı özellikle pas yüzdemiz daha yüksekti. Bence güzel bir maç oldu. Bir de tabii Olimpiyat Stadı, psikolojik olarak rüzgar bir öyle esiyor, bir böyle esiyor; koş koş bitmiyor gibi… Ona rağmen kazanmayı bildik çok şükür önemli bizim için.”
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