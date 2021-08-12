12 Ağustos 2021 Perşembe

UEFA Süper Kupa Şampiyonu Chelsea


 Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Chelsea, yeni sezona da kupayla başlıyor!

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