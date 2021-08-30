Terim'den Açıklamalar

İlk yarının sonunda yenen golün rakibe ümit verdiğini; daha farklı bir sonuçla soyunma odasına gidebileceğimizi vurgulayan hocamız, "Zinde olduğumuz, yorgun düşmediğimiz ilk yarı boyunca, daha canlı olduğumuz bölümde 2-0’lık skor çok azdı. 4-0, 5-0 gibi skorlara gidebilirdi. Attığımızdan daha rahat pozisyonlar yakaladık. O pozisyonlar gol olmadığı gibi, 47. dakikada da maalesef bize yakışmayan bir gol yedik. 2-1 her zaman rakip için umuttur. 2-0, 3-0 gibi skorlar zor sonuçlardır. İlk yarı Galatasaray 15 ve 45. dakikalar arası çok iyi oynadık. Oyunun hakimi, topun hakimi, gol pozisyonları fazla bir Galatasaray vardı. 2-0 öne geçtik… Maalesef kötü bir gol yedik. Bu gol rakibe umut verdiği gibi, oyuncularımızı biraz telaşlandırdı. Her geçen dakikanın fizik olarak aleyhimize olacağı, bazı oyuncularımızın düşeceği belliydi. Böyle de oldu. Son 15 dakika bazı oyuncular tamamen oyundan koptu. Bu esnada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. Bir iki gol pozisyonu bulduk ama rakip de kazanabilirdi. Fazla pozisyona girdiler. Soso’nun boş kaleye pozisyonu belki golle sonuçlanabilirdi. Mohamed’in pozisyonu da önemliydi. Oyunun bu noktaya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki o oyunun, pozisyonların net golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz. İkinci yarıda sık sık olan, çıkarken kaptırdığımız bir top sonrası puan kaybettik. Kaybedebilirdik de… Böyle bir maçta 2-0 öne geçen bir Galatasaray üç puanı almalı.” diye konuştu.
Cicaldau’nun ikinci yarı başında oyundan çıkmasıyla ilgili teknik direktör Fatih Terim, “Alex bizim için özellikle hücumda, hücumdan bloklar arası geçişlerde en önemli kontağımız. Maalesef midesinden hissettiği rahatsızlık sonrasında almak zorunda kaldık. O da bir talihsizlikti bizim için. Ne olursa olsun kazanmamız gerekti.” dedi.
İyi oynadığımız bölümleri genele yaymaya çalışacaklarını ifade eden hocamız, “Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ve zaman zaman iyi oynadılar. Kazanabilirlerdi. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü birçok pozisyon bulmamıza rağmen atamıyoruz. İki fark hiçbir zaman rakibin oyundan kopmasını sağlamaz. O bir gol her zaman rakibi oyuna konsantre edeceği için, oyunu bırakmazlar. Üçüncü golü yakalasaydık bambaşka bir oyun oynanırdı. Bunun başaramadık. Gençlerimizin zaman zaman oynadığı iyi oyunun süresini fazlalaştıracağız, bu hataları yapmamalarını sağlayacağız, bu kadar kolay maçları zor hale sokmayacağız.”
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