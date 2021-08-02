İçimizden Biri

Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağını ifade eden Kutlu, “Öncelikle Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu; ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın.” diye konuştu.
Taraftarlarımıza mesaj gönderen oyuncumuz, “Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde biraz boştu statlar. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim.”
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