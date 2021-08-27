27 Ağustos 2021 Cuma

BAY Müthiş Başladı


 İkinci devre oyuna girdi ve maça dinamizm kattı. O yaş için ve alt ligden geldiğini düşünürsek muazzam fiziği var. Yıkılmıyor resmen. Hem fizik olarak güçlü hem de topla hızlı. Bir süre sonra 11'e direkt girerse şaşırmam.

Ortayı Yapan zaman:
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