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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
27 Ağustos 2021 Cuma
Yılın Futbolcusu
Şampiyonlar Ligi’nde Yılın Futbolcusu: Jorginho
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Ağustos 27, 2021
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Bu Üçlü Çok Güçlü
El Classico Kaptanları PSG'de Buluştu
Messi PSG'e İmza Attı
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Bir Zamanlar Galatasaray
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Guardiola'dan Messi Açıklaması
İspanyol Medyası 2
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