16 Ağustos 2021 Pazartesi

Gelenler Gidenler Olacak


 Galatasaray’ın güncel 16 yabancı futbolcusu:

Uruguay Bayrağı Muslera Kongo - Kinşasa Bayrağı Luyindama Brezilya Bayrağı Marcao Danimarka Bayrağı Nelsson Nijerya Bayrağı Ozornwafor 🇺🇲 Yedlin 🇧🇻 Omar Fransa bayrağı Boey Hollanda Bayrağı Aanholt Cezayir Bayrağı Feghouli Romanya Bayrağı Cicaldau Hollanda Bayrağı Babel Nijerya Bayrağı Sekidika Mısır Bayrağı Mohamed Kolombiya Bayrağı Falcao Senegal Bayrağı Diagne
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