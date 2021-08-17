Terim'den Açıklamalar

Açıkçası ilk 15-20 dakika biraz yadırganacak bir haldeydik ancak sonra toparladık. Golle beraber daha da iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık, sonra tekrar ikinciyi bulduk. Ama ikinci yarı biz de 10 kişi kaldık, 3 gün sonra bir maç oynayacağız, ancak buna rağmen eksik kaldığımız için daha fazla koştuk, daha fazla efor sarf ettik. Çok da gol kaçırdık, bayağı kaçırdık. Ligin ilk maçında deplasmandan 3 puanla dönmek, galibiyet alabilmek önemli bizim için.. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
Çok alışılmış bir hadise değil, açıkçası şöyle düşündüğümüzde hepimiz soyunma odasında yada saha içerisinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz. Yumruk yumruğa kavgalar da olur. Ancak ben sahada ilk kez kendi arkadaşına böyle davranan birisini ilk defa görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Oturup konuşacağız, inceleyeceğiz. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin, kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz ancak buna yapacak bir şey yok. Biz bile zaman zaman oyunculara yükseliyoruz yada bunlar soyunma odasında olur. Antrenmanda olur, antrenman sonrasında olur, soyunma odasında olur. Bu hiç bir şekilde hoş olmadı. Ancak tabii, çözümü bize ait olacak. Bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Maçtan yarım saat sonra "yaptırım uygulanacak mı?" sorusu.. Kulağına söylenen bir şey herhalde senin de. Yaptırım uygularsak biz uygulayacağız. Kimseyi de ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara karşı sorumluyuz, gereğini her zaman yaptık yine yapacağız. Buradaki istekler de bana çok gerçekçi gelmiyor ama hem Kerem'in gençliğini koruyacağız hem de öbürünü koruyacağız. Marcao'ya da gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Olay maçın önüne geçti, kamuoyunda.. Ama biz maçın önüne geçirmek niyetinde değiliz. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli ancak biz bunu çözeriz. Önce çıkıp herkesten, Kerem'den, arkadaşlarından özür dileyecek. Sonrasına bakarız. Zamanında kimse bilmezken Melo - Riera'yı açıkladık. Onu da yönettik, bunu da yönetiriz. Soğukkanlı olmak zorunda olan insanlarız ama kimse merak etmesin. Bir takım soruları açıklamak için veya bazı kişileri tatmin etmek için hareket etmeyiz. Sinirle de hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Öyle hareket edersek, soyunma odasına geldiğimiz zamanki diğer oyuncuların durumuna ortak oluruz. Yanlış yapmış oluruz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de hakkını korumak bizim görevimiz, 25-30 yaşındakini de. Galatasaray'ı mutlu etmek için kararları alırız.
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