8 Ağustos 2021 Pazar

Bir Devir Sona Erdi Lionel Messi


 Bir devir sona erdi...

Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
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