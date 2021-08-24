Nelsson'dan Açıklama

“Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. İnanılmaz mutluyum. Az sayıda taraftarımız olmasına rağmen burada yarattıkları inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kendimi de çok iyi hissettim. İlk kez Galatasaray formasıyla 90 dakika oynadığım için çok mutluyum. Umarım bunun devamı gelecektir.”
Kendini nasıl bir oyuncu olarak tanımlarsın sorusuna Victor Nelsson, “Bir stoper olduğum için ilk işim defans yapmak. Defans yapmayı çok seven, topu uzaklaştırmayı ve kendi kalemi en iyi şekilde savunmayı seven bir oyuncuyum. Yerden müdahaleler, hava topları, kafa topları… Bu müdahalelerde iyi bir oyuncuyum. Ofansif anlamda topla oynamayı ve bloklar arasına paslar atmayı seven bir defans oyuncusuyum. Ama en sevdiğim kendi kalemizi korumak.”
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