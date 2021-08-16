16 Ağustos 2021 Pazartesi

Paris'in Yeni Sakinleri


 Fas Bayrağı Achraf Hakimi

Hollanda Bayrağı Georginio Wijnaldum İtalya bayrağı Gianluigi Donnarumma İspanya bayrağı Sergio Ramos Arjantin Bayrağı Lionel Messi
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