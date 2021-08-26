26 Ağustos 2021 Perşembe

Linnes'ten Veda


 Martin Linnes: "Galatasaray ve Türk halkına benim için veda etmek çok zor. 5,5 yıldır buradayım ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynadım. Sonsuza kadar minnettarım! Geçirdiğimiz tüm anılar için teşekkür ederim."

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