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Morutan'dan Açıklama
Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50.000 ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum.”
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