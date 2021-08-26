26 Ağustos 2021 Perşembe

Hagi'den Mesaj Var


 "Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalısınız! Uyum sağlamak için onların zamana ihtiyacı var."

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