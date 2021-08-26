26 Ağustos 2021 Perşembe

Donk Veda Etti


 Ryan Donk: “2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5 buçuk yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular..”

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