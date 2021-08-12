12 Ağustos 2021 Perşembe

Şampiyon Chelsea


 Normal süresi 1–1 sona eren maçta Chelsea, penaltı atışlarında Villarreal’e 6-5 üstünlük kurarak kupaya uzanan taraf oldu

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