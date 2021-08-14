14 Ağustos 2021 Cumartesi

GS Kariyeri Çok İyi Başladı


 Takıma çok hızlı uyum sağladı. Kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor sahada.Sürekli dikine oynayıp ileri atağa odaklanması çok başarılı.

Ortayı Yapan zaman:
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