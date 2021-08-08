8 Ağustos 2021 Pazar

Bir Gün Döneceğim


 Lionel Messi: "13 yaşından beri bütün hayatım boyunca buradaydım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla birlikte buradan ayrılıyorum... Geri gelmeyeceğime dair söz veremem. Çünkü burası, benim evim."

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