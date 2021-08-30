Luyindama'dan Açıklama

“2-0’dan sonra 2 gol yedik. Açıkçası böyle şeyler futbolda var. Takımın üzerinde birazcık yorgunluk var. Bu süreçte çok fazla maç oynadık. Ancak lig uzun, kendimizi toparlayacağımıza ve yolumuza normal bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Luyindama, kendisine yöneltilen “Yenen goller bireysel hatalardan mı kaynaklanıyor?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
“Açıkçası bu bireysel bir hata değil. Bir hata varsa toplu olarak bir hata vardır. 2-2 olduysa bunu Galatasaray olarak biz yaptık. Sacha veya Luyindama özelinde bir şey söyleyemeyiz. Bir kişiye de mal edemeyiz bunu. Bu hata toplu bir hatadır.”
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