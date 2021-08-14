14 Ağustos 2021 Cumartesi

Gençlik Aşısı


 Galatasaray’da bu sezon yapılan 8 transferin yaş ortalaması; 24,5

Fransa bayrağı Sacha Boey, 20 Türkiye Bayrağı Barış Alper Yılmaz, 21 Danimarka Bayrağı Victor Nelsson, 22 Türkiye Bayrağı Berkan Kutlu, 23 Romanya Bayrağı Alexandru Cicaldau, 24 Türkiye Bayrağı Aytaç Kara, 28 Türkiye Bayrağı Alpaslan Öztürk, 28 Hollanda Bayrağı Patrick van Aanholt, 30
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