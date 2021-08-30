Barış Alper'den Açıklama

Öne geçtiğimiz karşılaşmada iki puan kaybetmenin üzücü olduğunu dile getiren genç futbolcu, “Çok üzüldük. Böyle güzel oynayıp 2-0 sonucu yakalıyorsunuz. Ardından skor eşitleniyor. Ne oldu bilmiyorum. Milli arada hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi hazırlanacağız. Böyle bir maçı buraya getirmemiz çok üzücü. Bize yakışmadı.” diye konuştu.
Galatasaray’a adaptasyonu konusunda Yılmaz, “Antrenmanlarda olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fatih hocamın bana verdiği taktikleri sahaya yansıtmaya çalışıyorum.”
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