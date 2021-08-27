UEFA Avrupa Ligi

4. torbada olunca zaten kolay kura çekme şansın yok gibi. Her torbadan elbette nispeten daha kolay takımlar gelebilirdi ama olmadı. Sert bir gruptayız. Avrupa arenasında tekrar yükselmek istiyorsak bu takımları yenmek ve gruptan çıkmak zorundayız.
4. torbada olunca zaten kolay kura çekme şansın yok gibi. Her torbadan elbette nispeten daha kolay takımlar gelebilirdi ama olmadı. Sert bir gruptayız. Avrupa arenasında tekrar yükselmek istiyorsak bu takımları yenmek ve gruptan çıkmak zorundayız.
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