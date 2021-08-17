Marcao Konusu Rezalet

Dün akşam Marcao'nun maç sırasında Kerem'e yaptıklarının elbette savunulacak yanı yok. Büyük bir rezalet,terbiyesizlik ve sorumsuzluk. Futbol oynandığı ilk günden bu yana on binlerce maç yapılmıştır ama böyle bir olay baksan beş tane yoktur.
Bu nasıl bir öfke kontrolsüzlüğü nasıl bir akıl tutulması anlamak zor. İdmanda olsa daha kolay yönetilecek olan süreç maç esnasında olunca rezalete dönüştü. Kadro dışı bırakılması ve çok ağır para cezası elbette olacaktır. Üstüne zaten en az 6-7 maç ceza alacaktır.
Ancak kimse '' Derhal sözleşmesi fesh edilsin'' diye boş yapmasın. Marcao bunun maddi ve manevi tüm cezasını ödedikten sonra takımda kalır mı yoksa gider mi ayrı konu. Biraz toz duman dağılsın tekrar yazarız.
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