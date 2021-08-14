14 Ağustos 2021 Cumartesi

Kerem Büyük Yıldız Olacak


 Son maç 1 gol ve 2 asist ile yıldızlaştı...Ön alanda çok hareketli ve topu alıp ani dönüşü ve hızla kaleye yönelmesi müthiş.

Ortayı Yapan zaman:
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