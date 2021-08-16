16 Ağustos 2021 Pazartesi

Bence Uzaylı


 Erling Haaland'ın Dortmund formasıyla attığı gol sayısı, forma giydiği maç sayısından daha fazla.

Delikteki bayrak 61 maç Futbol topu 62 gol Tam isabet 18 asist
Ortayı Yapan zaman:
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