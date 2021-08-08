8 Ağustos 2021 Pazar

Messi'nin Z Raporu


 Kuşaklı koşu tişörtü 778 maç

Futbol topu 672 gol Negatif karede Latin büyük a harfi 305 asist
Ortayı Yapan zaman:
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