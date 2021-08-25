Hoş Geldin Morutan

25 Nisan 1999 yılında Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Vasile Moruţan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başladı.
2015 yılında henüz 16 yaşındayken A Takım kadrosuna dahil edilen Moruţan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
Ağustos 2016'da bedelsiz olarak Botosani'ye transfer olan genç yıldız, burada geçirdiği 2 yılda 59 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistle skora katkı sağladı. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin Euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza attı.
Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen sol ayaklı oyuncu, FCSB'de çıktığı 104 resmi maçta 14 gol atarken 30 da asist yaptı. Asıl mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.
Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Moruţan, Haziran 2021'deki UEFA Uluslar Ligi müsabakaları için Romanya A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.
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