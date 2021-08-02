2 Ağustos 2021 Pazartesi

Berkan Kutlu Galatasaray'da


 1998 yılında İsviçre’de doğan Berkan Kutlu, futbolculuk kariyerine bu ülkede Monthey altyapısında başladı. Burada 41 maça çıkan ve 9 gollük performans ortaya koyan Kutlu, 2018 yılında Sion altyapısına transfer edildi. Sion’da alt yaş kategorilerindeki takımlarda 81 maça çıkan Berkan Kutlu, 7 kez fileleri havalandırdı. Sion’da A takımda ise iki kez forma şansı bularak Türkiye serüvenine başladı.

2020-2021 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor’a transfer oldu. Alanya’da geçirdiği bir sezon içerisinde gösterdiği iyi performansla dikkat çeken oyuncu, Süper Lig’de 38 maça çıktı ve 3 kez golle buluştu.  

Uluslararası alanda ay-yıldızlı formayı giymeyi tercih eden 23 yaşındaki futbolcu Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda üç kez sahaya çıktı. 

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