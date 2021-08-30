Yeni Sasa İliç

Cicaldau'yu hem tip olarak hem de sahadaki gösterişsiz ama çok faydalı oyunu ile İliç'e benzetiyorum. Sezonu 12-15 gol arası kapatır bana göre. Savunma ile hücum arasında bağlantı kuran bir 8 numara pozisyonunda. Morutan kadar varyete yapmaz ama hem etkili pasları hem de ceza sahasında gol koklaması ile modern bir orta saha. Dün devre arası oyundan çıkması tüm saha organizasyonunu bozdu. Takım için bence çok çok önemli bir futbolcu.
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1 saat önce
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