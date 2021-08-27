27 Ağustos 2021 Cuma

Yılın Savunma Oyuncusu


 2020/21 Sezonunun En İyi Defans Oyuncusu Ruben Dias seçildi

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