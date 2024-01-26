Aslında Trabzonspor derbisinden sonra, galibiyetlerden sonra böyle maçlar biraz tehlikeli olabiliyor. Hafta boyunca bunun hakkında konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yok. Öyle bir şeye asla izin veremeyiz diye. Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliğimizden golü yedik hem de başarılı başlamadık maça. Sonrasında geri dönüş yapmayı bildik hem de güzel mücadele ettik. Böyle maçlardan galibiyetle ayrılabilmek çok önemli. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, güzel mücadele ettik. Hafta içi ve hafta sonu yoğun bir maç temposu var. Biz de hem saha içinde efor sarf ediyoruz hem de yoruluyoruz. Sonucunu almak güzel. Ben saha içinde kalmak istiyorum ama maalesef kalamıyoruz. Sürekli hakemlerden azar işitiyoruz. Pozisyonları sormaya gittim rakip takım futbolcusu topa vurdu, topa vurduktan sarı kart diye biliyorum. Bunu sormaya gittim bana direkt sarı kart geldi. Soruyorum nedenini benimle konuşma, işine bak diyor. Böyle iletişim sıkıntısından sonra hakemlerde nasıl iletişim kuracağımızı bilmiyoruz. Saha içinde kalmaya devam edelim biz. Taraftarımız arkamızda olsun. Yolun sonu şampiyonluk. Biz camia olarak, takım olarak, yönetiminden çalışanına kadar hepimiz buna inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız.
Ben çok çalışıyorum her konuda. Frikik de bunlardan biri. Geçen sene Kayseri maçında da topu almıştım, ben vuracağım demiştim. Sağ olsun herkes bırakmıştı bana. Konsantrasyonla birlikte golü atmıştım. Bugün de öyle Dries vurmak istedi, bana bırakır mısın dedim o da bana abilik yaptı. Çünkü hissetmiştim. Güzel bir gol oldu. Önemli olan galibiyetti. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim.”
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