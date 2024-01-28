28 Ocak 2024 Pazar

Yolun Açık Olsun Aslan Parçası


 Sacha Boey: "Galatasaray taraftarı beni asla yalnız bırakmasın. Çünkü ben her zaman Galatasaray'ı kalbimde taşıyacağım."

Ortayı Yapan zaman:
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