26 Ocak 2024 Cuma

Kaptan Gibi


 Ülke topraklarındaki en değerli Türk oyuncu.

O kadar eleştiriye rağmen dimdik ayakta. Galatasaray’ını yine kurtardı.
Ortayı Yapan zaman:
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