Kazandık Hak Ettik

Çok iyi maç oynadık. İlk yarı çok iyi başladık. Benim ortalarımdan sonra Kerem’in bulduğu şanslar vardı. Önemli olan gol pozisyonuna girip rakip üstünde baskı kurmaktı. 1-0’ı erken bulsaydık daha rahat bir maç olabilirdi. İkinci yarıda Apo’nun inanılmaz golüyle öne geçtik. Sonra biraz kontrolü verdik gibi olduk ama hak eden takım kazandı diye düşünüyorum. Eksiklerimizin olduğu bir maçta çok iyi performans gösterdik ve böyle devam etmek istiyoruz.”
“Her pozisyonda elimden geldiği kadar çalışıyorum ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Bugün tüm arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Kaliteli oyunla 3-0 kazandık ve hak ettik.”
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