Mayıslar Bizimdir

FBli trollere bakmayın siz buraya kadar hakemle gelen fb hakeme rağmen gelen GS.Maç maç isim isim söyleyince zaten cevap veremiyorlar. Oyun olarak ve bireysel performans olarak GS eleştirisi yapsak bile bir konuda takımın ve Okan hocanın hakkını vermek gerekiyor
Bir örnekle destekleyim. BJK 21-22 sezonunda CL oynamış ve sert fikstür sakatlık lige konsantrasyon olarak dağılıp ligi şampiyon TS nin 22 puan gerisinde bitirmişti. CL'de Dortmund-Ajax-Sporting grubunda 6 maç ve 6 yenilgi ile.
Üstelik statü gereği ön eleme oynamadan CL direkt katılıp 15 Eylül'de ilk maçı oynamasına rağmen. GS bu sezon 3 ön eleme geçip Temmuz'da ilk resmi maçına çıkarak gruplar öncesi 6 maç yapıp B. Münih- M United-Kopenhag olan grupta takdir edilen futbolla 3.oldu yoluna devam etti
Ve CL de ne tesadüf her deplasman dönüşü ligde de deplasmana gitmesine rağmen ne puan olarak ne de sakatlık olarak dağılmadı. Bu net olarak teknik adam başarısıdır...Yani puan farkı buna rağmen 2 ise MAYISLAR BİZİMDİR !
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