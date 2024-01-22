Kaan'dan Açıklama

“Zor maçtı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirme açısından sezonun en iyi maçını oynadık diyebiliriz. Mükemmel oynamadığımız 15 dakikalık sürecin dışında çok iyiydik. Trabzonspor güçlü bir rakip. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle bir deplasmanda bu kadar farklı skorla dönmek tüm sezon için önemli. Bugünkü skorla birlikte büyük bir adım attığımızı düşünüyorum.”
“BU TEMPOYLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”
“Kendi performansımla ilgili bir şey demek istemiyorum. Görevimizi yapıyoruz. Barış Alper de Zaha da farklı pozisyonda oynadı. Takım içinde böyle şeylerin önemli olduğunu gördük. Bugün ilk golümü attım ama iki arkadaşım ikişer golle ön plana çıktı diye içeride espri yaptım. Tüm arkadaşlarımın gollerine seviniyorum. Ben de bugün gol attığım için çok mutluyum. Bu tempoyla devam etmek istiyoruz.”
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