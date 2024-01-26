Kazanmak Önemli

“Kazanmak tabii ki önemliydi. İstediğimiz yere varabilmek için maç maç gitmemiz gerekiyor. Zor olacağını biliyorduk. Hocaları acaba yavaş oynamaları gerektiğini mi söylüyor bilmiyorum. Onlar öyle oynamaya çalışınca bizi etkiliyor. Çünkü biz şampiyon olmaya çalışan bir takımız. Bizim için akan oyun olması lazım. Onlar bu şekilde oynadığı zaman rakipler bizi zorluyor.”
“Bu pozisyonda oynayan oyuncularımızın hepsi iyi. Victor çok iyi bir oyuncu. Apo bugün aramızda yoktu. Hepimizin istediği şey bu forma için en yüksek yerlere gelmek ve elimizden geleni sahaya vermek.”
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