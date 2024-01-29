29 Ocak 2024 Pazartesi

Takımın Zeka Merkezi


 Bence bir yıl daha sözleşmesini uzatmamız gerekiyor. O da Muslera gibi bu takım için çok önemli

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 