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Sonuna Kadar Hak Ettik
“Çok konsantre şekilde buraya geldik. Buradan net bir şekilde üç puan almaktı hedefimiz. Başka bir şey düşünmüyorduk. Maçtan önce Fenerbahçe’nin de puan kaybetmiş olması bize ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel bir futbol oynadık. Trabzon deplasmanında 5 gol atabilmek kimseye nasip olmaz diye düşünüyorum. Çok güzel futbol oynadık, sonuna kadar hak ettik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, buraya kadar gelen taraftarımızın ayağına, yüreğine, sesine sağlık. Onların sesini maç boyunca duyduk. Taraftarımıza armağan olsun galibiyet. Hepimiz takıma yardımcı olmak için çalışıyoruz. Tabii ki hepimizin rahat ettiği, daha iyi oynadığı pozisyonlar var ama hocamız bize nerede forma şansı verirse sonuna kadar onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben bu zamana kadar orada oynamam, burada oynamam demedim. Nerede şans verildiyse orada sonuna kadar mücadele ettim. Mücadelem konusunda kendimden çok eminim. O konuda vicdanım çok rahat. Bugün de çok güzel bir performans sergiledik takımca. Tekrardan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim.”
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