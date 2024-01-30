Okan Hocadan Açıklamalar

Galatasaray olarak kendi sahamızda oynuyorsak kazanmak zorundayız. Kazanmak için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün de kazanmak için maçın başından sonuna kadar çok çaba sarf ettik. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma, seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir destek verdiler. Tüm camia olarak bu rekorları kırıyoruz. Asıl hedef rekorları kırmak değil şampiyon olmak. Onun için bu maçları kazanıyoruz. Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Son dakikaya kadar çabamız, oyun içindeki hakimiyetimizle bu maçlar şampiyonluğu getirebilecek maçlar.”
“Hep daha iyi olmaya çalışıyoruz. İstanbulspor maçının tersine çok pozisyon yarattık. Galatasaray tarihinin en çok ceza sahasına girdiği maçtı bir yandan. Bu da bizim için çok önemliydi. Top direklerden bir türlü içeri girmedi. Ofsayt olan golümüz vardı. Hem Barış hem Zaha iki tane güzel gol attılar. Başlayan ve devam eden tüm oyuncularım büyük emek sarf ettiler. Burada hepsine teşekkür etmek istiyorum. Kazanmak için açlar, istiyorlar.”
“BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARINA HEDİYE EDİYORUM”
“Transfer döneminde eksikleri kapatmak istiyoruz. Saha içinde bir çok oyuncumuzun yerini bu yüzden değiştirebiliyoruz. Çok fazla yaptık. Günün sonunda burada kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bunun büyük Galatasaray taraftarına hediye ediyorum.”
“İlk yarı bazı pozisyonlarda erken kararlar verdik. Son topları daha iyi kullansak bunun yüzde 40 üstünde istatistikler ortaya çıkabilirdi. Hep oyunu rakip sahada oynadık. 1-0 sonrası korktuğumuz anlar oldu. Rakip geçişleri bekliyor. Markovic ile hızlı çıkabiliyorlardı. Atamadılar. Bir iki tane biz kapattık. Dominant bir oyunumuz vardı. Riskleri aldık. İyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Bugün maçın sonunda kazansak da iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize devamında sonucu verdi.”
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