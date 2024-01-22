Okan Hocadan Açıklama

Maça başlangıcımız fena değildi. İlk yarının sonlarına doğru 1-0’ı bulduk. 10 dakika çok iyi oynamadık; orada Trabzonspor'un da seyirci ile birlikte baskısı oldu. Genelde tabii çok direkt oyunu tercih ettiler. Enis’e oynayıp ikinci topu almaya çalıştılar. Bunlarda zaman zaman başarılı olduk. Zaman zaman olamadık. İkinci yarıya başlarken biraz daha önde oynamamız oynamamız gerektiğini ve özellikle top bizdeyken daha sakin işler yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı performansımız, sonlandırma anlamında çok iyiydi. Bundan önceki haftalarda tabii ki en büyük sıkıntımız sonlandırmadaki problemdi. Bugün bunu beş golle aştık. Bir de sayılmayan golümüz vardı. Altı gol."
“ÜÇÜNCÜ GOLDE MAÇI BİTİRDİK”
"Burada önemli bir galibiyet aldık. Trabzon deplasmanı çok zor bir deplasman. Burada psikolojik olarak da taraftar baskısıyla rakibimiz ne kadar eksik olursa olsun, üzerimizde baskı kurmaya çalışacaktı. Bunu zaman zaman kurdu; ama dediğim gibi ikinci gol den sonra bence maçı bitirmiş olduk. iki sıfır ardından üç sıfırla birlikte maçı bitirmiş olduk. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki çok yoğun bir sezondan geçiyoruz. Çok fazla maç oynadık temmuzdan beri. Maç oynuyoruz ve bu konsantrasyon her zaman sağlamak kolay değil."
“ÇOK SABIRSIZIZ”
"Çok güvendiğimiz oyuncular çok güvendiğimiz bir kadro var. Farklı mevkilerde farklı oyuncular denedik. Zaha’nın performansı, Kaan’ın performansına baktığımızda ilk defa Zaha son kupa maçında sadece bir 20 dakika orada oynatmıştı; ama bugünkü performansına baktığımızda, Kaan ve Barış da üst düzey oynadı. Barış sağ başladı sol beke geçti. Yani bu tür performanslar da aslında yani bu oyuncuların hem bizi tanıması hem takımı tanıması hem ligi tanıması hem bizlerin onların hangi mevkilerde oynayabileceğini görmek açısından önemli. Çünkü çok sabırsızız. Yani oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Bu sosyal medya üzerinden de çok fazla yapılıyor. Geçen hafta yine en Ndombele üzerinden yapılmaya çalıştı. daha önce Zaha üzerinden yapıldı, Icardi üzerinden yapıldı. Davinson Sanchez üzerinden yapıldı."
“ÇOK ÖNEMLİ BİR KADROMUZ VAR"
“Devamlı Galatasaray için Galatasaray'ı karıştıracak şeyler ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bence Galatasaray taraftarı da oyuncularına en güçlü şekilde sahip çıksın. Bir mottomuz var. ‘Kenetlenelim başka Galatasaray yok’ bunun arkasında duralım oyuncularımıza sahip çıkalım çünkü bir şekilde oyuncularımıza bu anlamda zarar vermeye çalışan insanlar var. Bunlara izin vermeyelim. Sahada hepsi aslanlar gibi çalışıyor. Dışarıda çalışıyorlar. Çok daha iyi olacağız. Sabır gerekiyor. Yeni gelen oyuncular için de gerçekten sabır gerekiyor. Bence çok önemli bir kadro kurduk ve bu kadro içersinde de her oyuncudan performansı alacağız. Bu akşam bizim için güzel bir akşamdı. Trabzonspor da farklı bir mağlubiyet aldı ama sahada kalmaya çalıştı. Onlara da başarılar dilemek istiyorum.”
“GALİBİYET YÜZDEMİZ FAZLA”
“Galibiyet yüzdemiz çok şükür geldigimizden beri çok yüksek. Küçük maçları da kazanıyoruz büyük maçı da kazanıyoruz. Maç kaybımız çok az. Bu sene sadece bir maç kaybettik. Geçen sene dört maç kaybetmiştik. Büyük maçlara karşı da özellikle bize karşı iyi takımlarla oynamak, o maçlara konsantre olmak da tabii ki bambaşka oluyor. Taktiksel olarak da daha net çözümler ortaya koyabiliyorsunuz. Özellikle karşınızdaki takım oynuyorsa. Diğer maçlarda da tabii hem konsantrasyon oyuncular için bazen daha zor oluyor. Genel olarak baktığımızda maçların toplu oynama süresi bile bazen çok düşük oluyor.
“GALATASARAY TARİHİNİN EN İYİ PERFORMANSLARINDAN BİRİ”
“Size karşı daha çok kapanan takımlara karşı veya geçiş hücumu kovalayan takımlara karşı oyunlar biraz daha değişik olabiliyor; ama dediğim gibi genel olarak hem büyük maçları kazanıyoruz. Hem geçen senenin şampiyon takımıyız hem de ligde de çok iyi bir performansla başladık. Belki Galatasaray tarihinin en iyi performanslarından birini yaşıyoruz. Bu süreçte de oyuncularımıza daha çok sahip çıkmak gerekiyor yani bir eleştiri olursa bana olsun, oyunca olmasın; oyuncularımıza sahip çıkmak gerekiyor. Her geçen gün buraya alışıyorlar, takıma alışıyorlar, ülkeye alışıyorlar… O yüzden ülke değiştirmek zor. Bugün Wilfried Zaha bu anlamda önemli performans sergiledi. Sadece attığı goller değil. Belki iki tane de savunmada golü önleyecek hamleler yaptı ve bunlar çok değerli benim için.”
Farklı mevkilerde oyuncularımızın uyumu hakkında Okan Hoca sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
"Gerçekten çok önemli düzgün karakterler. Galatasaray için, Galatasaray’ın başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. O yüzden takıma nasıl katkı veririm, onun derdindeler. O yüzden bu tür oyunculara sahip olduğum için ben şanslıyım. Galatasaray taraftarı çok şanslı. O yüzden onların desteğini bekliyoruz. Geçen sene yine Başakşehir maçıyla deplasmanda böyle bir havaya girmiştik. Ondan sonrası bizim için çok daha iyi gitmişti. Yine aynı ortamın oluşmasını istiyoruz. Dediğim gibi hep beraber, onlarla birlikte biz çok daha büyük başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Taraftar tabii ki her zaman bizim yanımızda. Onlarla birlikte çok büyük başarılara imza atıyoruz. Onun yanında camianın da bu kenetlenmeye çok ihtiyacı var. O yüzden geçen seneki gibi tekrar şampiyonluk yolunda hep beraber çok doğru bir yürüyüş yapacağız. O yüzden herkesi bu yürüyüşün içersine davet ediyorum”
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