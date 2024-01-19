19 Ocak 2024 Cuma

Çok Kıymetli BAY


 4-5 farklı mevkiyi aynı kalitede yedekliyor. 11 çıksa aynı ciddiyet yedekten girse aynı ciddiyet var. Çok kıymetli bir futbolcu. Yerli olmasından bağımsız bir konu.

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