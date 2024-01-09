9 Ocak 2024 Salı

Güvenilir Viking


Davinson'un yokluğunda neredeyse sıfır hata ile oynuyor. Sezon başı ayrılmak isterken çok formsuzdu. Şu an devre arası gider mi çok emin değilim. Katkı aldığımız çok net.

Ortayı Yapan zaman:
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