9 Ocak 2024 Salı

Et Mi Balık Mı Belli Değil


 Mevkisiz futbolculardan biri Halil. Forvet değil 10 numara için yetenek eksiği var. Çok tuttuğum ve forma vereceğim topçu değil artık bana göre.

Ortayı Yapan zaman:
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