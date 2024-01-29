Boey Hayal Kurduruyor

Ya Boey 35 ise Ferdi'de 30-35 yapar'' diye ağlayanlara tavsiye siz yine fanatik olun ama cahil olmayın. Türkiye ligi ve Avrupa Konferans ligini repütasyonu ortada. Boey CL de B Münih ve M United maçları ile 35 oldu. Spartak Trnava'ya karşı oynasa 15-20 arası satılırdı.

Coman,Sane,Davies,Rashford gibi 1. sınıf oyunculara karşı çok iyi oynadı.Boey'in bu rakamlara cikmasinda en onemli etken CL oldu. En iyilere karsi kendini kanitlamadiğın sürece bu rakamları görmek çok zor. O yüzden Ferdi için 30-35 gibi büyük hayal kurmayın.