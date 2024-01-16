Üç Puan Önemliydi

Öncelikle üç puan çok önemliydi. Oyunumuzda zorlandık aslında. Oynamak istediğimiz şekilde oynayamadık. Kontrol etmek istedik oyunu, zor bir maçtı. Sivas’a karşı da aynı problemi yaşamıştık. Şampiyon takım olarak bu maçlarda bile kazanabilmek lazım. Kendimize güvenimiz tam ve olabildiğince elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor.
Kendimi çok fazla değerlendirmeyi sevmiyorum aslında. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bazen iyi oynarsınız bazen kötü oynarsınız. Futbol hayatında bunlar var zaten. Günün sonunda üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Takım performansını bu açıdan değerlendirsek mutluyuz.”
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