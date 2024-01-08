Okan Hocadan Açıklama

İyi bir 11’e sahibiz. Kulübede iyi ve genç oyuncularımız var. Bugün birçok oyuncumuz için fırsat oldu. Oyuna iyi başladık ve pozisyonlar ürettik. Genel olarak hücum verilerine baktığımızda çok iyi işler yaptık. 30’a yakın şut attık. İkinci yarı rakibimize verdiğimiz pozisyonlar vardı. Bu da Konyaspor’un özellikle geçişlerde iyi ve tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi. Hızlı hücumlarda etkili oyuncuları olduğunu gördük. Zor bir rakip ve zor bir maçtı.
Takımımızı eksik olarak görmüyoruz. Sahaya çıkan 11 ve oyuncularımızla birlikte tam takımdık. Seyircilerimiz bize çok katıldı. Özellikle ikinci yarı bizimle harekete geçtiler. Onların da harekete geçmesi takımımızı öne itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu. Yürüyüşümüz sürüyor.
“GALATASARAY TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPMIŞ TAKIMIZ”
Bugün itibarıyla Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımıyız. Bu da tabii ki oyuncuların, taraftarların, bu sene inanmış insanların payı çok büyük. Hedefimiz bu yolda yürümek. Takımın üstünde son zamanlarda olumsuz şeyler söylendi; ama biz, oyuncularım burada çok mutluyuz. Hepimiz Galatasaray’a hizmet etmek için yarışıyoruz. Çok farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray Yönetimi, camiası ne kadar bir birine sarılırsa buradan o kadar güçlü şekilde çıkacağız. Yönetimimiz, başkanımız bize çok büyük destek veriyor. Erden Bey aynı şekilde bizim yanımızda. Camiamızın bu birlikteliğiyle bu sene de hedefe yürümeye çalışıyoruz. Bizi de karıştırmaya çalışacaklar. Bunu son hafta net bir şekilde gördük. Biz içeride birbirimize çok fazla sarılıyoruz. Dışarıda da aynı gücü göstereceğiz.
Gençlere daha uzun süre vermek isterdim. Maç zor geçti. Dizilimi bozmak istemedik. 2-0 sonrası oyuna sokacaktık. Galatasaray’ın geleceği olan üç tane genç oyuna girdi. Onların performanslarından ve isteklerinden memnunuz. İnşallah ileride hepsine daha çok şans veririz.
“TRANSFERLERDEN ÇOK HIZLI BAŞARI BEKLENİYOR”
Ndombele oyunu hep öne taşıdı, pas trafiğini sağladı. Rakipten kazandığı toplar var. Oyunu çok iyi oynadı. İkinci yarı da bunu yapmaya çalıştı. Kaan Ayhan yine bugün farklı mevkide oynadı ve çok başarılı oldu. Bu sene Kaan’ın performansını görüyoruz. Bazen transferlerden çok hızlı başarı bekleniyor; ama bu bazen süre alıyor. Aynı şey Fenerbahçe’de Cengiz Ünder için söyleniyordu; ama bugün 4 gol birden attı. Biraz yapıcı olmamız gerekiyor. Hemen etki etmelerini bekliyoruz ama geniş kadrolar var. Çok fazla oyuncumuz var. Bazen az, bazen çok şans geliyor. Transferlerimizin ne kadar iyi olduğunu zaman içinde gösteriyoruz. Bazen transferler üstünden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bugün Ndombele’nin performansı üstünden bunu söyleyeceğim.
MAÇIN EN BÜYÜK GÜZELLİĞİ…
Kerem Demirbay ilk geldiğinde belki adaptasyon sorunu vardı. Şu anda baktığımızda takım için önemli bir paya sahip oldu. Zaha yine gol atan oyuncularımızdan biriydi. Daha iyisini de yapacak. Transferlerimiz zaman içinde kendilerini gösteriyorlar. Galatasaray galibiyet anlamında ligdeki başarısını devam ettiriyor. Avrupa’da da devam ediyor. Taraftarımızın bu zaman kadar nasıl destekledilerse aynı şekilde bunun devamını bekliyoruz. Oyuncularımız bugün birçok pozisyonda hata yaptıklarında alkışladılar. Bence bugün maçın en büyük güzelliklerinden biri buydu.
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