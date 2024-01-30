Takım İçin Oynamayı Seviyorum

Çok mutluyuz. Aynı zamanda yorgunuz. Zor bir maçtı. Her maç kazanammız gerekiyor. Her rakip bize karşı yüzde yüzüyle geliyor. Geri dönüp maçı almış olmak bizim için çok önemli. Kendi oyunumuz sonucunda kazanmamızın da ayrı bir önemi var. Böyle devam etmemiz lazım. Önümüzde hala uzun bir yol var."
"Yüzde yüzümü verdiğim zaman mutluyum. Takım için oynamayı seviyorum. Sırtımda soyadımı ve üstünde armamı taşıyorum. İkisine de büyük saygım var. Bunun sonucunda takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor. Teknik ekibim, takım arkadaşlarım ve taraftarımız her zaman yanımda. Ligde yüzde yüzümüzü vererek bu sonuçları alıyoruz."
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