Okan Hocadan Açıklamalar

İstanbulspor’u tebrik etmek gerekiyor. Ligin son sırasındalar ama yeni hocalarıyla birlikte önemli bir mücadele veriyorlar. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında kazandılar. Buraya kazanmanın verdiği moralle geldiler. Özellikle ilk yarıda abizi çok zorladılar. Çok mücadele ettiler ve topla iyi işler yaptılar. Bizim kafamızı karıştıran, rakibin 5’li savunma oynayacağını düşünüyorduk. Oyun içinde hem kanada hem öne çıktılar. 5-4-1’de karşılamalarda zaman zaman zorluk yaşadık.
Maça iyi ve önde üretmeye çalışarak başlamıştık. 1-0 sonrası biraz acele kararlarımız oldu. İstediğimiz pozisyonları üretme anlamında zorlandık. 1-1 sonrası ikinci yarıya başlarken bazı değişiklikler yaptık. Kaan ve Barış’ın yerlerini değiştirdik. Kaan’ın orta kalitesiyle birlikte daha çok orta yapmayı düşündük. Bir yandan da Mauro’nun oyuna girmesi, Kerem ile Zaha’nın kanatlara geçmesiyle daha çok orta yapmayı ve kanatlardan hücumu düşündük. Davinson ve Victor’un yerini değiştirdik. Ndao’nun oradan hızlı gelmesi ve Davinson’un ayağını daha iyi kullanmak için bunu yaptık.
“DAHA ÇOK ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”
İkinci yarı bir üstünlük kurduk. Pozisyon vermedik. Pozisyona girdik. Üç duran top golü… Günün sonunda tüm maçların zor geçeceğini biliyoruz. İstanbulspor ile oynayacağız, maç kolay geçecek demiyoruz. Her maça daha iyi hazırlanmamız, daha iyisini yapmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. Takımların bize ve üstteki takımlara karşı daha fazla kapandığını düşünürsek, burada nasıl çözümler bulacağımız önemli.
İkinci yarı Mauro’nun oyuna girmesiyle daha santrforlu bir oyun, kapanana takımlara karşı daha etkili oluyor. Günün sonunda 3-1’lik galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
Kadro yapısında sıkıntılar yaşıyoruz. Eksiklerimiz var. Milli takımdaki oyuncular ve Sacha Boey’un son anda oynamaması bizi etkiledi. Abdülkerim’in sakatlığı var. Sergio daha dönmedi… Bu eksiklere rağmen kazanarak devam etmek önemli. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak. İnşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz.
“KAZANMAK GALATASARAY’IN GENLERİNDE VAR”
Üst üste 14 iç saha galibiyeti ile Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etmesiyle ilgili hocamız şu açıklamayı yaptı:
"Biz burada takım olarak yer alıyoruz. Bu rekorları camia olarak kırıyoruz. Muhteşem bir taraftar var. Onlarla birlikte, takıma verdiği destekle iç saha performansı bizim dominant oyunumuzla birleşiyor. Böylelikle favori takım oluyoruz. Ligde 14 maçlık üst üste galibiyet serisini yakaladık. Bu sene 10’da 10 yaptık. Hep kazanmak, daha fazla kupa kazanmak Galatasaray’ın genlerinde olan bir şey. Bu sene Avrupa hedefimiz de var. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor. Şu anda hiçbir şeyi yeterli bulmuyoruz. Daha iyi olmamız ve daha iyisini yapmamız gerekiyor
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